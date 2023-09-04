В Китае создали доступный гибридный кроссовер Huawei размером с Audi Q7. Фото

Новый гибридный кроссовер AITO M7 из Китая – результат совместной разработки Huawei и Seres. Автомобиль получился крупный, но вполне доступный.

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Дизайн AITO M7 абсолютно вторичен даже по меркам китайских автомобилей. В целом гибридный кроссовер напоминает модели Chery Exeed. Спереди – затемненные фары, которые объединены с центральной решеткой, сзади – длинная полоса фонарей. Приемы знакомые и популярные, но выполненные без выдумки. О машине сообщает CarNewsChina.

Длина кузова составляет 5020 мм (колесная база – 2820 мм), ширина равна 1945 мм, а высота – 1760 мм. По габаритам новинка сравнима с большим кроссовером Audi Q7.

Стандартная модель AITO M7 оснащена гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя. Суммарная мощность – 272 л.с. (360 Нм крутящего момента). Полноприводная версия получила два электромотора вдобавок к ДВС. Отдача составляет 450 л.с. (660 Нм крутящего момента).

Запас хода исключительно на электротяге составляет 200 или 230 км в зависимости от модификации. Конечно, это официальные данные китайского производителя – в лучшем случае, в действительности окажется в три раза меньше. Суммарный же запас хода с полным баком – около 1000 км.

В продаже – с середины сентября по доступной цене от 35 000 долларов.

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