В каком порядке транспорт проедет перекресток? Задания на знание ПДД
Пересечение перекрестка – всегда важный и ответственный момент для водителя, особенно когда через этот перекресток движется также рельсовый транспорт. В такие моменты чрезвычайно важно соблюдать требования ПДД.
Хорошо ли вы их помните, поможет проверить тест, опубликованный на YouTube-канале "За! Правилами". Вашей задачей будет определить, в каком порядке три транспортных средства должны проехать перекресток.
На картинке мы видим белый автомобиль и красный трамвай, которые пересекают перекресток в одном направлении, не сворачивая в сторону. А также желтый трамвай, который двигается им навстречу и готовится повернуть налево. Назовите, в каком порядке они должны проехать пересечение дорог:
- Красный трамвай вместе с автомобилем, желтый трамвай.
- Желтый трамвай, красный трамвай вместе с автомобилем
- Белый автомобиль, желтый трамвай, красный трамвай
- Красный трамвай, желтый трамвай, белый автомобиль
Чтобы решить эту задачу, нужно обратить внимание на то, регулируется ли этот перекресток. Светофоры на нем установлены, но не работают, так что в данный момент он считается нерегулируемым. Согласно пункту 16.1 действующих ПДД, это означает, что участники дорожного движения должны в таком случае руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и соответствующими дорожными знаками.
Установленные у светофора знаки указывают, что красный трамвай и белый автомобиль находятся на главной дороге, но планируют съехать с нее. Однако в настоящее время они имеют преимущество перед водителем желтого трамвая.
Следующим здесь следует упомянуть пункт 16.12, согласно которому рельсовое транспортное средство всегда имеет преимущество, если находится с нерельсовыми ТС на равнозначных дорогах. Кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Впрочем, последнее – это не об описанной ситуации. Согласно этому пункту, водитель желтого трамвая, который находится на второстепенной дороге, должен уступить.
И напоследок, поскольку красный трамвай и белое авто двигаются в одном направлении, они могут проехать перекресток вместе, не определяя, кто имеет приоритет. Таким образом правильным является первый вариант ответа – первыми перекресток проедут красный трамвай и белое авто, а желтый двинется уже после них.
Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу на проезд перекрестка с участием трамвая и двух автомобилей.
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