В каком порядке транспорт проедет перекресток? Задания на знание ПДД

Пересечение перекрестка – всегда важный и ответственный момент для водителя, особенно когда через этот перекресток движется также рельсовый транспорт. В такие моменты чрезвычайно важно соблюдать требования ПДД.

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Хорошо ли вы их помните, поможет проверить тест, опубликованный на YouTube-канале "За! Правилами". Вашей задачей будет определить, в каком порядке три транспортных средства должны проехать перекресток.

На картинке мы видим белый автомобиль и красный трамвай, которые пересекают перекресток в одном направлении, не сворачивая в сторону. А также желтый трамвай, который двигается им навстречу и готовится повернуть налево. Назовите, в каком порядке они должны проехать пересечение дорог:

Красный трамвай вместе с автомобилем, желтый трамвай. Желтый трамвай, красный трамвай вместе с автомобилем Белый автомобиль, желтый трамвай, красный трамвай Красный трамвай, желтый трамвай, белый автомобиль

Чтобы решить эту задачу, нужно обратить внимание на то, регулируется ли этот перекресток. Светофоры на нем установлены, но не работают, так что в данный момент он считается нерегулируемым. Согласно пункту 16.1 действующих ПДД, это означает, что участники дорожного движения должны в таком случае руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и соответствующими дорожными знаками.

Установленные у светофора знаки указывают, что красный трамвай и белый автомобиль находятся на главной дороге, но планируют съехать с нее. Однако в настоящее время они имеют преимущество перед водителем желтого трамвая.

Следующим здесь следует упомянуть пункт 16.12, согласно которому рельсовое транспортное средство всегда имеет преимущество, если находится с нерельсовыми ТС на равнозначных дорогах. Кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Впрочем, последнее – это не об описанной ситуации. Согласно этому пункту, водитель желтого трамвая, который находится на второстепенной дороге, должен уступить.

И напоследок, поскольку красный трамвай и белое авто двигаются в одном направлении, они могут проехать перекресток вместе, не определяя, кто имеет приоритет. Таким образом правильным является первый вариант ответа – первыми перекресток проедут красный трамвай и белое авто, а желтый двинется уже после них.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу на проезд перекрестка с участием трамвая и двух автомобилей.

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