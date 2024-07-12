В честь юбилея Fiat представил дешевого соперника Renault Duster. Фото и цена

Новый дешевый кроссовер Fiat Grande Panda 2025 модельного года представили официально в честь юбилея – итальянскому автопроизводителю исполнилось 125 лет. Новинка будет соперничать с бюджетником Renault Duster.

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Несмотря на то, что новый Fiat Grande Panda немного компактнее, по цене и характеристикам обе машины сравнимы. Детали раскрыли на официальном сайте.

В основе машины – наработки Peugeot и Opel, но дизайн уникальный. Интересно, что его выполнили не в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi. Хотя в компании подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Несколько лет назад Centoventi своей премьерой анонсировал появление бюджетного электрокара.

Возможно, компания подготовит премьеру еще одной модели в линейке. А непосредственно новый Fiat Grande Panda выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к самой первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.

Покупатели будут выбирать между электрической (113 л.с. и 320 км запаса хода) и гибридной (100 л.с.) модификациями. Цена – 20 000 евро за гибрид и 25 000 евро за электрокар Fiat Grande Panda.

Интересно, что новый Fiat будут производить параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере как минимум до 2026 года.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой электрический кроссовер из Китая.