Украинцы в восторге от этих дешевых автомобилей: сколько они стоят

Китайские недорогие автомобили укрепляют свои позиции на рынке. Судя по всему, украинцы от них в восторге, ведь продажи в 2025 году существенно выросли. Мы выяснили, сколько стоят самые популярные модели.

OBOZ.UA рассказывает о ценах на китайские машины, которые в Украине являются бестселлерами. Стоит учитывать, что украинцы покупали также автомобили известных мировых компаний, которые произведены в Китае.

BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает очень "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

Volkswagen ID.Unyx

Этот кроссовер популярен в Украине. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.Unyx – от 24 000 долларов.

Honda e:NS1

Компактный кроссовер с логотипом японского бренда. Как и VW, его привозят из Китая неофициально. Цена Honda e:NS1 – от 17 000 долларов.

Zeekr 7X

Цена Zeekr 7X в Украине – около 35 000 долларов. Так называемый премиальный китайский автомобиль.

BYD Sea Lion 07

Еще один дешевый автомобиль, который всем своим видом демонстрирует происхождение. Покупатели не обращают на это внимание при цене BYD Sea Lion 07 от 28 000 долларов.

