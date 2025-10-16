Надежно и недорого: эксперты назвали лучшие б/у автомобили

Среди автомобилей с пробегом все хотят найти лучшие предложения. Но б/у машина в обязательном порядке должна быть надежной. В этом случае экономия сталкивается с конкретным требованием. Хорошо, что эксперты подготовили ответ.

В iSeeCars приводят мнение специалистов о самых надежных автомобилях. Специалисты составили список и назвали десять фаворитов. Лучших определили с помощью множества параметров.

Нас интересует то, что все представители этого списка способны преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Вдобавок на рынке б/у машин такие автомобили намного доступнее.

Самые надежные б/у автомобили:

Lexus IS; Toyota Avalon; Toyota Prius; Honda Civic; Acura ILX; Toyota Camry Hybrid; Toyota Avalon Hybrid; Toyota Camry; Honda Accord; Lexus ES (hybrid).

