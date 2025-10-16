Видео дня
Надежно и недорого: эксперты назвали лучшие б/у автомобили
Среди автомобилей с пробегом все хотят найти лучшие предложения. Но б/у машина в обязательном порядке должна быть надежной. В этом случае экономия сталкивается с конкретным требованием. Хорошо, что эксперты подготовили ответ.
В iSeeCars приводят мнение специалистов о самых надежных автомобилях. Специалисты составили список и назвали десять фаворитов. Лучших определили с помощью множества параметров.
Нас интересует то, что все представители этого списка способны преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Вдобавок на рынке б/у машин такие автомобили намного доступнее.
Самые надежные б/у автомобили:
- Lexus IS;
- Toyota Avalon;
- Toyota Prius;
- Honda Civic;
- Acura ILX;
- Toyota Camry Hybrid;
- Toyota Avalon Hybrid;
- Toyota Camry;
- Honda Accord;
- Lexus ES (hybrid).
