Самая доступная модель BMW получила практичный вариант. Фото

Модель BMW 1 series, как самый доступный автомобиль баварского бренда, недавно претерпел серьезную модернизацию. А теперь машина получила самый практичный вариант – седан BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года.

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Кроссоверы сейчас на пике популярности. В том числе это касается BMW. Несмотря на это, компания продолжает обновлять легковую линейку. Машину показали на официальном сайте.

Новая BMW 2 Gran Coupe 2025 модельного года получила более аккуратный стиль, похожий на новую BMW 3 series (и родственную 1 серию), которую тоже недавно показали после рестайлинга.

Спереди изменилась форма фар и оформление фальшрадиаторной решетки, заменили бампер. Задний бампер также новый, вдобавок дизайнеры переработали форму и графику фонарей. Объем багажника превышает 430 л.

Многое изменилось в салоне BMW 2 Series Gran Coupe. Изменили дизайн и отделочные материалы, установили модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели.

Двигатели BMW 2 Series Gran Coupe 2025 модельного года:

бензиновый 1,5 л (170 л.с.);

бензиновый 2 л (244 л.с.);

бензиновый 2 л (300 л.с.);

дизельный 2 л (150 л.с.);

дизельный 2 л (163 л.с.).

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