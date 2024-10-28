Украинский бюджетный автомобиль в Германии удивил ценой. Фото

Старый ЗАЗ-968 – известный украинский бюджетный автомобиль времен СССР. На дорогах осталось не так много этих машин. Тем временем одну из таких пытаются продать в Германии – автомобиль удивил ценой.

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Машину выставили на продажу на сайте mobile.de за 5200 евро. За эти деньги можно купить намного более безопасный и экономичный автомобиль, например, немецкого производства. Многие из таких как раз попадают в Украину из той же Германии.

Почему же эту сумму просят за б/у Запорожец? Разумеется, стоит сделать поправку на автомобильную культуру в Европе. Любой классический автомобиль, даже советский, там получит свою долю должного внимания.

Вдобавок этот Запорожец отлично сохранился. Очевидно, что за машиной отлично ухаживали и поддерживали кузов, ходовую и двигатель в хорошем состоянии. Фото ЗАЗ-968 это подтверждают.

И, конечно, пробег, который также нередко напрямую влияет на техническое состояние. С 1976 года, то есть с момента производства, машина преодолела всего 3000 км.

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