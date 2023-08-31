Китайцы показали недорогой электрокроссовер с увеличенным запасом хода

Китайский производитель BYD показал недорогой электрический кроссовер Tang EV. Для нового модельного года автомобилю увеличили запас хода.

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О машине сообщает CarNewsChina. Новый BYD Tang EV внешне изменился совсем немного. Производитель подготовил новые колесные диски диаметром 20 дюймов и мелкие косметические доработки.

Электрический кроссовер крупный. Длина кузова равна 4900 мм при колесной базе в 2820 мм, ширина – 1950 мм, а высота составляет 1725 мм. Вес в зависимости от комплектации – в диапазоне от 2360 до 2560 кг.

Просторный салон в разных комплектациях предлагает шесть или семь посадочных мест.

Китайский электрокроссовер предлагают с несколькими силовыми установками. Стандартный вариант получил мотор мощностью 225 л.с. (350 Нм крутящего момента). Топовая версия предлагает 510 л.с. (700 Нм крутящего момента).

Запас хода самого дешевого BYD Tang E теперь составляет 600 км. Наиболее продвинутая модификация способна преодолеть до 730 км на одном заряде. Конечно, это официальные данные китайского автопроизводителя – значит, в действительности цифры приблизительно в 1,5 раза меньше.

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