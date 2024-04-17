У первого автомобиля Xiaomi новая проблема: покупатели отказываются от машины

Первый китайский автомобиль Xiaomi SU7 вызвал большой интерес. Множество предзаказов, восторженные взгляды, длинные очереди, а также проблемы в виде разбитых машин и трудный возврат депозитов. Теперь получилось кое-что еще.

Новые детали стали известны ITHome. Покупатели топовых модификаций будут ждать свои экземпляры от четырех до семи месяцев, если производственный процесс пойдет гладко. На базовые машины тоже длинные очереди.

Интересно, что не всех устраивает такое время ожидания. Около половины тех, кто внес депозит и решил купить Xiaomi SU7, больше не хотят получать свой электрокар и отказываются от машины.

Ранее разные покупатели сообщали, что не могут вернуть свои деньги. Компания Xiaomi отвечала, что были совершены ошибки в оформлении заказов. Также в сети появилось уже несколько видео и фото с разбитыми Xiaomi SU7. На тест-драйвы записывается много желающих. Некоторые из потенциальных покупателей разбивают тестовые образцы прям во время пробных поездок.

Цена Xiaomi SU7 Standard – 29 900 долларов. Это базовый вариант с запасом хода 700 км и мощностью 300 л.с. С такой же мощностью, но запасом хода 830 км предлагают модификацию Pro. Топовый Max предлагает 800 км и 663 л.с.

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