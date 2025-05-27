У дешевого кроссовера Tesla теперь еще больше проблем: фото нового Renault

Электрический кроссовер Tesla Model Y, который является самой дешевой моделью компании, переживает низкий спрос на рынке. К списку проблем теперь добавилась еще одна – новая модель Renault.

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Новая электрическая модель Alpine A390 от Renault станет опасным соперником для любого мощного кроссовера. Машину в готовом виде полностью рассекретили на фото официально.

Ранее концепт Renault Alpine A390_β предвещал серийную модель. Но дизайн в итоге сохранился почти без изменений. Динамичный силуэт, стремительные линии и множество интересного декора создают запоминающийся эффектный облик.

Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года на базе модели Nissan Ariya получил несколько модификаций. В топовом исполнении полноприводный автомобиль предлагает 470 л.с. Запас хода – около 550 км. Базовый вариант выдает 400 сил.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию и кроссоверы в новых автомобилях.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый электрический кроссовер Opel.