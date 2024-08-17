ТОП за свои деньги: какие автомобили с пробегом стоит покупать с ограниченным бюджетом

Цена автомобиля с пробегом – не единственная статья расходов, с которой придется столкнуться при выборе машины на вторичном рынке. Б/у автомобили, которые по-настоящему выделяются за свои деньги, предлагают низкую стоимость обслуживания и содержания.

Видео дня

Это именно те автомобили, которые стоит покупать с ограниченным бюджетом. OBOZ.UA собрал лучшие автомобили по стоимости обслуживания и содержания, которые никого не разорят. Да и сами по себе эти машины недорогие.

Стоит сразу определить, что стоимость обслуживания конкретного автомобиля состоит из нескольких факторов. Необходимо учитывать общую надежность узлов и агрегатов транспортного средства, распространенность и доступность запчастей, простоту ремонта, расход топлива. В совокупности это определяет самые дешевые в обслуживании машины.

Самые дешевые в обслуживании б/у автомобили:

Chevrolet Aveo;

Chevrolet Lacetti;

ZAZ Lanos;

Skoda Favorit;

Renault Logan (Dacia Logan);

Hyundai Accent;

Nissan Leaf.

Важно подчеркнуть, что к таким авто относятся преимущественно недорогие модели бюджетного сегмента. Как правило, именно такие машины создаются для тяжелых условий эксплуатации с учетом ограниченного бюджета владельца. Поэтому обслуживать эти довольно надежные машины вполне недорого.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про худшие автомобили с пробегом, которые не советуют покупать.