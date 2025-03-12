Tesla пытается спасти свои продажи огромными скидками

Американская компания Tesla в очередной раз снизила цены на свои автомобили. В этот раз – на компактный кроссовер Model Y. Это может помочь спасти продажи компании, которые буквально обрушились в последнее время.

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По информации Carscoops, цена Tesla Model Y в 2025 году в некоторых штатах опустилась ниже 33 000 долларов. Это высокопроизводительный вариант Performance, который способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с.

Компания планирует опустошить склады перед выходом на рынок новой Tesla Model Y Juniper. Правда, ее цена в США стартует с 60 000 долларов. Тем не менее, большие скидки могут подстегнуть продажи.

Ранее сообщалось, что в первый день после дебюта кроссовер Tesla Model Y Juniper 2025 модельного года собрал 50 000 заказов. Спустя пять дней общее количество заказов достигло 70 000. Несмотря на успех, место для критики тоже нашлось.

Потенциальные покупатели и актуальные владельцы электрокаров Tesla отмечают, что одиозное поведение Илона Маска и его неприятный имидж заставили людей отвернуться от компании. Об этом говорят даже некогда преданные фанаты бренда, которые больше не желают ассоциироваться с Tesla.

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