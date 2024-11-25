Новая бюджетная модель Toyota удивит своим двигателем. Фото

Бюджетная модель Toyota Corolla известна во всем мире как надежная, практичная и недорогая машина. Новые автомобили постоянно дорожают, однако Corolla следующего поколения сохранит доступность и удивит своим двигателем.

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Новая Toyota Corolla ожидается к 2026 году. Детали стали известны BestCarWeb. Там уже подготовили свой вариант дизайна модели, но его показывали и ранее. Заметно очевидное сходство с Toyota Prius. Это не случайно.

На рисунке показали универсал Toyota Corolla 2026. Но седан тоже будет. Однако в целом модель получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения энергоэффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть и в техническом плане новая Corolla 2026 года станет еще ближе к Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС, и он является ответом японской компании на недальновидное увлечение электрокарами, которые, похоже, становятся частью истории.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый эффектный седан Toyota.