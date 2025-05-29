Специалисты назвали топ-5 доступных автомобилей на бензине

Самыми доступными новыми автомобилями остаются бензиновые машины. Эти модели ездят на самом распространенном топливе и представляют по-настоящему бюджетный сегмент. Специалисты назвали топ-5 таких автомобилей.

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Доступные и практичные автомобили привлекают всех покупателей на рынке новых машин. Несмотря на то, что современные транспортные средства постоянно дорожают, эксперты Motor1 сумели найти пять дешевых новых автомобилей 2025 года.

Самые дешевые бензиновые автомобили 2025 года:

Dacia Sandero;

Mitsubishi Space Star;

Citroen C3;

Kia Picanto;

MG3.

Многие сегодня выбирают кроссоверы, но это не путь для поиска по-настоящему доступной машины. В этом списке – компактные городские модели с ценами от 14 000 евро, которые оснащаются бензиновыми моторами и отличаются экономичностью.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Toyota RAV4 получился экономичным благодаря исключительно гибридным вариантам в линейке – и производитель готовит удешевленный вариант модели.