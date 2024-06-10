Соперник Tesla беспрецедентно снизил цены на свои машины. Фото

Недорогой кроссовер Fisker Ocean на электротяге, который является одним из основных соперников Tesla Model Y, вышел на рынок. А компания уже ввела беспрецедентные скидки – электрокар значительно подешевел.

Детали стали известны Carscoops. Огромные скидки Fisker можно считать отчаянным шагом. Компания испытывает финансовые трудности и боится банкротства. Переговоры с потенциальными партнерами пока не дали результатов. Экстремальное снижение цен – попытка нарастить продажи.

Ранее электрокар подешевел примерно в два раза. Весной цена Fisker Ocean упала до 24 999 долларов за базовый вариант Sport с первоначальных 38 999 долларов.

Самый дешевый Fisker Ocean Sport уже раскуплен как модель 2023 года производства. Однако остались варианты Extreme (37 499) и Ultra (34 999). Компания дала скидку в размере 2438 долларов, отказавшись от оплаты доставки и обработки.

А теперь производитель и вовсе отдает свою первую модель за 20 000 долларов! Правда, такая цена не для всех, а только для сотрудников компании. При этом за эту цену можно взять и топовый вариант Extreme, который изначально был оценен в 61 499 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Toyota подготовила доступный внедорожник в необычной модификации. Однако неизвестно, выйдет ли такая машина на рынок.