Соперник самого доступного кроссовера Tesla от Renault почти готов. Фото

Renault настроена всерьез доминировать в сегменте быстрых электрокаров и готовит соперника самому доступному кроссоверу Tesla – Model Y. Новую модель Alpine A390 2026 года показали на фото до премьеры.

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Ранее концепт Renault Alpine A390_β с эффектным дизайном предвещал серийную модель. По информации Motor1, серийный автомобиль дебютирует 27 мая. Эту машину в готовом виде показали с камуфляжем на кузове.

Как всегда, производитель пытается сохранять секретность и интригу. Но известно, что дизайн концепта сохранится почти без изменений.

Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года получит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. от трех электромоторов. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил. В основе использована платформа электрокроссовера Nissan Ariya.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию.

OBOZ.UA ранее сообщал про другой электрокроссовер – новая модель Mazda оказалась очень популярной.