Самый популярный недорогой кроссовер VW показали в новом виде. Фото

Недорогой кроссовер VW T-Roc у европейских покупателей является самым популярным автомобилем своего сегмента от немецкого производителя. Построенный на базе Volkswagen Golf автомобиль показали в новом виде на фото до премьеры.

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На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Машину показывает Carscoops. Новый VW T-Roc может стать последней новой моделью Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания. Хотя после серьезного замедления в сегменте электромобилей производитель может пересмотреть свои планы и продлить жизнь ДВС в линейке.

В любом случае, новый Volkswagen T-Roc 2026 модельного года почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Конечно, детали от нас скрывают. На кузове спереди и сзади есть фальшивые наклейки. Однако сбоку никакой маскировки нет.

Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 состоится в 2025 году.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про известную модель Ford, которая оказалась самой популярной машиной в 2024 году.