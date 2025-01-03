Недорогой внедорожник Ford возглавил рынок в 2024 году. Фото

Недорогой внедорожник Ford F-Series (линейка представлена множеством модификаций) возглавил автомобильный рынок в 2024 году в своем сегменте. Модель установила очередной рекорд.

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Об этом рассказывает Carscoops. Хотя итоги 2024 года еще не подвели, в компании уже подчеркнули очевидное лидерство. Пикапы Ford F-Series разошлись тиражом около 600 000 экземпляров с начала года.

Модели обходят в продажах соперников от RAM и Chevrolet. С 1977 года продано более 33 миллионов моделей Ford серии F. А в 2025 году F-150 отпразднует свое 50-летие.

Интересно также то, что пикапы Ford сохраняют лидерство в своем сегменте уже 48-й год подряд и 43-й год подряд являются самыми востребованными автомобилями в Америке.

В компании связывают такой успех с широким предложением, ведь покупатели могут сконфигурировать подходящий вариант как для работы, так и для стандартной ежедневной эксплуатации.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой внедорожник Toyota.