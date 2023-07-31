Самый дешевый украинский автомобиль превратили в бар на колесах. Фото

В свое время ЗАЗ-965 был самым дешевым украинским автомобилем. Один из таких экземпляров превратили в бар на колесах и выставили на продажу. На фото можно посмотреть на удивительную машину.

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Такое необычное транспортное средство выставили на продажу в литовском Каунасе, как сообщает Автоцентр. Машину подвергли огромному количеству доработок.

За основу взяли экземпляр 1965 года. Его главная опция – прицеп, который когда-то был еще одним ЗАЗ-965. Внутри – бочка с пивом и баллон с газом. Прицеп работает от отдельного генератора и является компактным мобильным баром.

Но и сам автомобиль доработали существенно. От заднего дивана пришлось отказаться из-за установки более крупного двигателя мощностью 73 л.с.

Интерьер, который остался, перешили новыми материалами. А спереди установили более комфортные кресла. Кроме того, авто оснастили иммобилайзером и стильными колесными дисками.

Машину вместе с прицепом выкрасили в яркий красный цвет. Комплект продают за 7999 евро. Без прицепа купить ЗАЗ-965 можно за 7150 евро.

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