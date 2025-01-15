Недорогая Toyota премиального сегмента получила новое исполнение. Фото

Недорогой кроссовер Toyota Crown Sport выступает в премиальном сегменте и отличается довольно эффектной внешностью. Модель получила новое исполнение, машину показали на фото в сети.

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Подробности стали известны Carscoops. Новая Toyota Crown Sport Aero Over – результат работы мастеров японского тюнинг-ателье. Изменилась внешность модели: доработали бамперы и добавили темные акценты.

Появились и новые колесные диски специального дизайна. Автомобиль подготовили для демонстрации в рамках Автошоу в Токио.

Ранее сообщалось, что Toyota готовит недорогую альтернативу спортивным кроссоверам BMW и Mercedes в лице Toyota GR Crown Sport. Ожидаются мощный двигатель и модернизированная подвеска.

На данный момент топовый Toyota Crown Sport оснащен гибридной силовой установкой мощностью 306 сил на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Цена базового Crown Sport – от 39 600 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda показала усовершенствованный вариант своей недорогой стильной модели.