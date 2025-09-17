Самый дешевый Lucid станет опасным соперником Tesla

Американский Lucid готовится к производству своей самой дешевой модели, которая станет опасным соперником Tesla Model Y. Это электрический кроссовер, который ранее показали впервые.

Новый кроссовер Lucid на первом фото является тизером, которым компания пытается подогреть интерес к новой модели. Скорее всего, ее назовут Lucid Earth. Детали сообщает Carscoops.

Электромобиль Lucid получит базовую позицию в линейке ниже моделей Air и Gravity. Ориентировочная цена – менее 50 000 долларов. Кроссовер 2026 года получит вариант для бездорожья в 2027 году.

А в 2028 году появится третий электрокар на этой среднеразмерной платформе. Производство этих машин наладят на новом заводе Lucid AMP-2 в Саудовской Аравии.

На первом фото ранее показали не так много. Хотя уже можно с уверенностью сказать, что новинка дизайном сильно отличается от более крупных электрокаров Air и Gravity.

