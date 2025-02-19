Самый дешевый кроссовер VW на базе Skoda показали до премьеры. Фото

Новый VW Tera 2026 модельного года станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Премьера еще не состоялась, но бюджетный автомобиль на базе модели Skoda уже показали на фото.

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Бюджетный кроссовер Skoda Kylaq 2025 года ранее рассекретили официально. На очереди – родственная модель Volkswagen Tera, которая ранее была известна как VW Project 246. Подробности сообщает Carscoops.

Новый кроссовер Volkswagen Tera официально уже анонсировали. Недорогой автомобиль, как ожидается, представят с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда в 2025 году. Известно, что новинка окажется компактнее и дешевле VW T-Cross.

Длина новинки составит примерно 4 м, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN. Прогнозируемая цена Volkswagen Tera – около 15 000 долларов.

Новый VW Tera 2026 будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам. Привод у кроссовера будет только передний, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 115 л.с.

OBOZ.UA уже сообщал недавно про большой и практичный кроссовер VW.