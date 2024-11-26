Это не Киев: где в Украине продают самые дешевые б/у автомобили

В Украине определили среднюю цену б/у автомобилей по регионам и нашли самые дешевые машины на вторичке. И это не Киев, в котором можно опираться на большое количество предложений. Столичный регион и вовсе оказался одним из самых дорогих.

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Результаты исследования приводит Институт исследований авторынка. Анализ проводили по информации украинских сайтов по продаже б/у машин.

Отмечается, что среднюю цену определяли не для конкретной модели автомобиля, а как стоимость машин в целом на территории конкретной области. Логично предположить, что в наиболее населенных регионах также больше дорогих автомобилей. Это тоже влияет на среднюю цену.

Киевская область со средней ценой 7777 долларов оказалась на втором месте по стоимости. Львовская область дороже – $7800. На третьем месте Волынская область с $6700.

В среднем самые дешевые б/у автомобили нашли в Херсонской области (2600 долларов), немного дороже – в Донецкой ($2650). Чуть выше – машины в Луганской области со средней ценой на вторичном рынке 3500 долларов.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про самые надежные б/у автомобили.