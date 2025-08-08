Самый дешевый кроссовер Porsche показали в новом виде

Модель Porsche Macan известна как самый дешевый кроссовер немецкого бренда. Однако недавно автомобиль сменил поколение, превратился в электромобиль и стал дороже. А теперь машину показали в новом виде.

Недавно стало известно, что производитель отреагировал на замедление рынка электрокаров. Поэтому от планов превратить Porsche Macan исключительно в EV отказались. Ожидается, что бензиновый кроссовер претерпит модернизацию. На канале TALKWHEELS показали один из вариантов дизайна.

В линейке нового Porsche Macan EV несколько модификаций. Оба варианта получили полный привод. Версия Macan 4 предлагает 408 л.с., а топовый вариант Turbo – 639 сил.

Батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает запас хода 591-613 км в зависимости от модификации.

Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 21 минуту. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км. Цена Porsche Macan EV – от 84 100 евро.

