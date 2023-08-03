Новый кроссовер Lexus позволит сильно сэкономить на топливе. Фото

Новый кроссовер Lexus позволит сэкономить на топливе – расход бензина у модели удивительно низкий. Гибридную модификацию RX 450h+ представили официально.

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Новая версия присоединится к модельной линейке RX 2024 года и поступит в продажу в конце 2023-го. О машине сообщает CarBuzz.

Внешне новый Lexus RX 450h+ не отличается от стандартного кроссовера, который сменил поколение в 2022 году. Однако все дело в экономии и силовой установке, которая ее обеспечивает.

В движение автомобиль приводит бензиновый двигатель объемом 2,4 л, который работает в паре с электромотором. Суммарная отдача составляет 275 л.с. и 430 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,2 с, а исключительно электрический запас хода благодаря отдельной батарее равен 56 км. При этом средний расход топлива в комбинированном режиме заявлен на уровне 2,8 л/100 км.

Отличный результат для такого крупного автомобиля. Покупатели точно оценят возможность сэкономить, ведь гибрид Lexus RX 450h+ позволит реже заезжать на АЗС.

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