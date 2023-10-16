Самые вместительные автомобили за небольшие деньги: топ практичных машин

Если нужна практичная машина в ограниченном бюджете, придется выбрать самый вместительный автомобиль за небольшие деньги. В этом списке практичных моделей для хозяйственных покупателей только лучшие предложения.

OBOZ.UA собрал компактный и эффективный список с вместительными автомобилями – их багажники позволят принять на борт множество грузов. При этом машины доступные. А еще их можно рассматривать к покупке как новыми, так и с пробегом на вторичном рынке.

Лучшие практичные автомобили с вместительным багажником:

Skoda Octavia Combi (640 л); Kia Sportage (587 л); Dacia Duster (478 л); Ford Puma (456 л); Dacia Sandero (410 л).

Видео дня

Skoda Octavia Combi – бесспорный лидер, даже когда речь заходит о более крупных машинах. Практичнее найти вряд ли удастся, если важен вопрос бюджета.

Дешевый кроссовер Dacia Duster – универсальный вариант. И для города машина компактная, и на бездорожье покажет себя достойно, еще и багажник вместительный.

Sandero – самый доступный автомобиль в мире практичности. Владельцы в этом случае не предъявляют высоких требований, но вместительность здесь достаточная.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, некоторые ошибки в обслуживании машины могут обойтись дорого.