Ошибки в обслуживании авто, которые могут стоить очень дорого: советы механика

Автомобили давно стали неотъемлемой частью жизни. Однако наличие автомобиля связано с целым рядом обязанностей, включая потенциально дорогостоящее техническое обслуживание и ремонт.

Иногда водители предпочитают решать ремонтные вопросы, не обращаясь в автомастерскую. Безусловно, можно сэкономить деньги, выполняя определенные типы текущего технического обслуживания самостоятельно, некоторые нюансы следует доверить профессионалам. По словам экспертов Питера Заварелли и Анкита Дхадвала, некоторые ошибки в обслуживании авто могут стоить очень дорого.

Вопросы, связанные с автомобильным аккумулятором

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Большинство автомобильных аккумуляторов служат несколько лет, хотя некоторые могут работать и дольше. Позже вам придется их заменить. Но если вместо этого вы решите обновить батарею, в дальнейшем вам предстоит дорогой ремонт или техническое обслуживание.

"Я заметил, что некоторые владельцы автомобилей решают самостоятельно починить разряженные автомобильные аккумуляторы. Они делают это путем замены пластин аккумулятора, кислоты, сепаратора и клемм, предполагая, что только одна или некоторые из этих частей не функционируют должным образом. Однако это часто приводит к более крупным проблемам и затратам, чем ожидалось. Во многих случаях было бы гораздо проще и рентабельнее просто приобрести новый аккумулятор вместо того, чтобы пытаться восстановить старый", – сказал Дхадвал, опытный специалист по автомобильной промышленности и основатель Mount Shine.

Замена масла, но не фильтра

Еще одна ошибка заключается в замене масла без проверки фильтра.

"Масло больше не фильтруется должным образом, когда используется старый заглушенный фильтр двигателя или более дешевый фильтр. Давление масла может снизиться из-за ограничений в использованном старом фильтре. Это может повлечь за собой внутреннее повреждение двигателя", – подчеркнул Заварелли, эксперт по ремонту автомобилей в JustAnswer Cars .

Ремонт амортизаторов автомобиля

Амортизаторы предназначены для поддержания системы подвески автомобиля и обеспечения плавности езды. Они являются важной частью любой системы автомобиля, но могут со временем изнашиваться. Когда это произойдет, то может повлиять на безопасность и контроль автомобиля, не говоря уже о комфорте.

"Амортизаторы являются жизненно важным компонентом системы подвески автомобиля, и ими должны заниматься только опытные профессионалы. Одна ошибка может привести к увеличению затрат на техническое обслуживание автомобиля и даже повлиять на тарифы автострахования. Важно оставить работу экспертам, имеющим многолетний опыт работы с автомобилями", – предостерег Дхадвал.

Герметик

Герметик можно использовать в форс-мажорных ситуациях, и он может быть только временной поправкой. Если полагаться на него слишком долго, это может невосполнимо повредить шину или датчик давления в шине.

"Герметик следует использовать только в чрезвычайных ситуациях, пока вы не сможете отремонтировать шину. Это может привести к необходимости замены самой шины и/или датчика давления", – сказал Заварелли.

Замена щеток стеклоочистителя самостоятельно

Как и другие запчасти автомобиля, щетки стеклоочистителя со временем нуждаются в замене. Многие делают это самостоятельно, но неправильная установка может нанести больше вреда, чем пользы. Это особенно часто случается, когда вы используете щетки стеклоочистителя неподходящего размера. Лезвие может оторваться или преждевременно выйти из строя, что повлечет за собой глубокие царапины на лобовом стекле.

Вопросы трансмиссии

Для должной работы вашему автомобилю нужна исправная трансмиссия. Коробка передач может работать несколько сотен тысяч км, прежде чем ее нужно будет заменить. Некоторые водители пытаются починить или построить новую трансмиссию самостоятельно, чтобы сэкономить деньги на механике.

"Ремонт коробки требует значительного труда и специальных навыков", – сказал Дхадвал.

Жидкости для коробки передач

Жидкость для коробки передач через некоторое время портится. Если ее не проверить, это может повредить внутренние системы вашего автомобиля, требуя дорогостоящего ремонта и замены деталей. Использование жидкости неправильного типа и веса приведет к внутреннему повреждению коробки передач.

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