Один из самых дешевых электрокаров Украины показали в сети: это новый Jeep

Новый кроссовер Jeep Avenger – самая дешевая модель легендарного американского бренда. А также у Avenger есть электрическая модификация – это одна из самых доступных машин своего сегмента в Украине. Новинку показали на фото.

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Новый Jeep Avenger уже появился на украинском рынке. Детали о модели Jeep сообщили на официальном сайте. Ране компактный кроссовер Avenger появился на глобальном рынке как электромобиль. Но производитель заранее анонсировал другие модификации. Такие варианты уже представили официально.

В самом дешевом исполнении гибридный Avenger E- Hybrid оснащен 100-сильной силовой установкой. Такой Jeep в Украине оценили минимум в 1 043 500 грн.

Цена Jeep Avenger в Украине с полностью электрической силовой установкой – от 1 283 500 гривен. Такая цена делает компактный кроссовер очень конкурентным. Электромобиль Jeep Avenger оснащен 156-сильной силовой установкой и предлагает запас хода до 400 км.

Также модельный ряд Jeep в Украине представлен более дорогими автомобилями. Среди них – Compass, Grand Cherokee и Wrangler.

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