Самую практичную модель Dacia показали в современном виде

Бюджетные модели Dacia от Renault очень популярны на рынке. Но в линейке не хватает самого практичного автомобиля с большим багажником. Один из таких показали в современном виде в сети.

Видео дня

На канале TALKWHEELS продемонстрировали вариант пикапа Dacia, который выглядит очень практично. Авторы назвали машину Dacia Duster Pickup, хотя, конечно, этот проект с исходной машиной не имеет ничего общего.

Такой автомобиль понравился бы самым хозяйственным покупателям. В некоторых странах Renault продает пикап на базе Duster 1 поколения. И производитель уже готовит преемника.

Ожидается, что новый пикап Renault Niagara отправится в продажу в 2026 году. Дизайн новой машины выполнят в стиле концепта Niagara. Это значит, что новый недорогой пикап может выглядеть даже футуристичнее стандартного кроссовера. Но техническую часть практичная машина разделит с Duster 3.

Интересно, что в дальнейшем свой вариант машины получит и Nissan. Сообщалось, что у пикапа японского бренда будет уникальный дизайн.

