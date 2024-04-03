Самую мощную модификацию нового бюджетника Renault показали перед премьерой

Новый бюджетный электрокар Renault 5 успел вызвать ажиотаж на рынке и собрал множество заказов. Alpine A290 – самый мощный вариант долгожданной модели. Эту машину показали на новых фото до премьеры.

Детали сообщает Carscoops. Пока новинку тестируют в пестрой камуфляжной пленке, чтобы не допустить распознавания деталей. Однако мы и без того знаем, что новинка будет похожа на концепт, который предвещал появление серийной машины.

Однако в этот раз фото Alpine A290 предоставлены непосредственно производителем. Ранее подобные изображения показывали только фотошпионы.

В переднем бампере в нижней части виден широкий воздухозаборник. Внимание привлекают колесные диски необычного дизайна.

Электрокар Renault Alpine A290 будет выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получит прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Известно, что новый электрический Alpine A290 получит несколько силовых установок. Самый мощный вариант приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод. Ориентировочный запас хода – до 400 км.

Ранее OBOZ.UA показывал новый китайский электрокар с большим багажником и мощной силовой установкой.