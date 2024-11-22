Самую дешевую модель Volkswagen оставят в продаже на фоне непопулярных EV

Новый Volkswagen ID.2, который, как ожидалось, полностью рассекретят в 2024 году, должен был стать преемником VW Polo. Но на фоне непопулярности EV самую дешевую модель бренда решили оставить в продаже.

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Детали стали известны Carscoops. Volkswagen Polo – самый доступный автомобиль компании на глобальном рынке с ценой от 19 000 евро. Эту модель планировали снять с продажи в 2025 году. Но жизненный срок решили продлить.

Спрос на электромобили замедляется в том числе в Европе. Поэтому немецкий производитель пересмотрел свои планы и решил оставить в продаже самую дешевую модель с ДВС.

Новый VW Polo 2025 года претерпит фейслифтинг и получит экономичные и экологичные бензиновые двигатели. В Европе производить машину уже прекратили, поэтому будут поставлять из Южной Америки.

В руководстве VW ранее отметили, что во избежание кризисной ситуации компании необходимо войти в режим жесткой экономии. Из-за этого под угрозой может оказаться производство некоторых новых моделей – в том числе недорого электрического кроссовера.

OBOZ.UA уже показывал на новых фото долгожданный недорогой кроссовер Kia.