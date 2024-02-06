Самую дешевую модель Opel сделали круче с новым дизайном. Фото

Компактный хэтчбек Opel Corsa является самой дешевой моделью немецкого бренда на глобальном рынке, которая выглядит стильно и современно. Но в ателье Irmscher эту машину сделали еще круче с помощью нового дизайна.

Детали стали известны Carscoops. Новая Opel Corsa Irmscher привлекает внимание дизайном с характерным оформлением передней части Vizor и выразительными светодиодными фарами. Логотип на передней и задней части представлен в черном цвете.

Воздухозаборники в нижней части переднего бампера стали больше и заметнее, благодаря чему автомобиль теперь выглядит более солидно и спортивно.

Компания также предлагает доработанный задний бампер и накладки на боковые пороги. Сзади появился аккуратный спойлер, а на кузове заметны яркие красные акценты.

Набор многоспицевых 18-дюймовых легкосплавных дисков Turbo Star отлично сочетается с заниженной подвеской и низкопрофильными покрышками. Irmscher также предлагает прибавку в мощности в 20 л.с. Таким образом самая мощная Opel Corsa теперь выдает 156 сил.

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