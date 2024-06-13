Самая дешевая новинка Alfa Romeo стала ближе к покупателям. Фото

Новый кроссовер Alfa Romeo Junior 2024 года уже дебютировал официально как самая дешевая модель итальянской компании. Автомобиль оказался долгожданным на рынке. Машина стала еще ближе к покупателям.

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По информации Motor1, новая Alfa Romeo Junior дебютировала на гонке 1000 Miglia в Италии в качестве демонстрационного образца. Но рыночный дебют модели состоится позже.

Дизайн Alfa Romeo Milano демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная щитовидная решетка спереди.

Автомобиль использует в своей основе компоненты Peugeot и Opel. Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Покупателям предложат несколько силовых установок на выбор.

Гибрид Alfa Romeo Milano получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Junior Veloce – более мощный электрокар с 240-сильной отдачей. Старт продаж ожидается до конца года.

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