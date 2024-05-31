Самая дешевая модель Jeep удивит своей ценой: что известно сейчас

Jeep готовит новый кроссовер, который станет самой дешевой моделью в линейке компании и приятно удивит своей доступностью. В руководстве бренда пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов.

Детали сообщает Carscoops. Точной информации о новом Jeep пока нет, но такую модель планируют вывести на рынок США. Более того, представить новинку пообещали довольно скоро.

Наиболее вероятный кандидат – Jeep Avenger. Хотя изначально сообщалось, что в Америке эта модель не появится. К тому же электрокар Jeep Avenger дороже обозначенных 25 000 долларов.

Недавно в линейку автомобиля добавили мощный гибридный вариант. Компактный кроссовер получил силовую установку со 136-сильным ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод.

Также новый Jeep Compass 2025 (или 2026) модельного года готовят к премьере. Автомобиль разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis. Кроссовер окажется одной из самых доступных моделей бренда.

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