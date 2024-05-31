Долгожданный бюджетник Renault показали в самом крутом виде. Фото

Недорогой электрокар Renault 5 E-Tech electric представлен официально как бюджетный автомобиль нового поколения. Модель уже отправили в продажу и объявили цену. А теперь машину показали в самом крутом виде.

Свою работу продемонстрировал дизайнер avarvarii. Ожидается, что премьера Alpine A290 состоится 13 июня 2024 года. Электрокар Renault Alpine A290 будет выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получит прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

В целом, дизайн будет основан на стандартной модели Renault 5. Однако внешность сделают более агрессивной с расширенными колесными арками, новыми бамперами и крупными дисками особого дизайна.

Ожидается, что самый мощный вариант электрокара приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод. Ориентировочный запас хода – до 400 км.

Деталей о стоимости Alpine A290 пока нет. Но цена Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро.

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