Renault готовит замену знаменитому Sandero: каким он будет

Renault готовит сразу несколько новых моделей в бюджетном сегменте. Одна из них – замена знаменитой Dacia Sandero. Новинки станут очень популярными, ведь производитель целится в самые востребованные сегменты.

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Детали стали известны Carscoops. Конкретнее, замену готовят бюджетному кроссоверу Sandero Stepway. Его выполнят в новом, более геометричном стиле компании и предложат современное оснащение. Ожидается машина к 2027 году.

Также новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster станет недорогим практичным автомобилем. Модель окажется крупнее Duster 3 поколения. Новинка сумеет разместить в салоне семь человек. Ранее появлялась информация, что модель Dacia Bigster будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант.

Возможно, появится и более спортивный стильный вариант модели – Bigster Coupe. В этом случае кроссовер получит низкий динамичный силуэт и лишится третьего ряда кресел. Хотя более конкретной информации об этой машине пока нет.

Со временем дебютирует новое поколение бестселлера Logan. А новая Dacia C-Neo – модель другого формата для С-класса. Это будет седан или большой хэтчбек размером с Skoda Octavia.

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