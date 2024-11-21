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RAV4 так не умеет: недорогой VW показали с практичным салоном. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Volkswagen Tiguan

Недорогой кроссовер VW Tiguan 2025 модельного года рассекретили официально как соперника Toyota RAV4. Но немецкий автомобиль может предложить больше практичности благодаря удлиненной колесной базе.

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Производитель официально показал модель на фото. По информации Carscoops, скоро состоится живой дебют автомобиля. Это новый Volkswagen Tiguan для США, и он отличается от европейского.

Это своеобразная смесь с VW Tayron (семиместная модификация) – от этой машины досталась передняя часть и колесная база (2791 мм), которая обеспечивает просторный салон и вместительный багажник (885 л). Но в интерьере только пять мест.

Volkswagen Tiguan

Силовая установка пока выдает 204 л.с. Доступны модификации с передним и полным приводом. В дальнейшем гамму могут расширить другими вариантами.

Volkswagen Tiguan

Базовая цена ожидается около 30 000 долларов. Актуальный VW Tiguan в США стоит минимум 28 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал современный кроссовер Mitsubishi на базе Renault.