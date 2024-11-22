Против Tiguan и RAV4: новый недорогой кроссовер Citroen показали в сети

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2025 года на рынке выступит против VW Tiguan, Toyota RAV4 и Kia Sportage. Уже примерно известно, как будет выглядеть французский кроссовер, машину показали в сети.

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В Motor1 показали свой вариант дизайна модели Citroen. Автомобиль выполнили на основе концепта, которого недавно официально показали в рамках Автошоу в Париже. Серийная модель будет почти полностью ему соответствовать.

Очевидно, что на внешность автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника, которого сейчас предлагают покупателям, новинка совсем не похожа. Также автомобиль станет крупнее. Ожидается, что кроссовер получит практичный интерьер и технологичное оснащение.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения станет ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland, которые представили ранее. Значит, в линейке C5 Aircross появятся гибриды (136-195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода; 320 л.с., 73 кВтч, 525 км; 230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

OBOZ.UA уже рассказывал про новый VW Tiguan с просторным салоном.