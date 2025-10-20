Практично и выгодно: 5 лучших недорогих SUV от экспертов
Кроссоверы привлекают всех покупателей на рынке. В том числе тех, кто ищет практичный SUV для семьи. Эксперты вдобавок назвали 5 самых выгодных моделей в этом сегменте.
Эти автомобили недорогие на вторичном рынке. И они лучше соперников сохраняют свою цену. О таких машинах рассказывает iSeeCars. Свежий рейтинг лучших практичных SUV возглавила Toyota 4Runner.
Фактически, это лучшие автомобили для покупки в сегменте. Такие модели меньше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).
Семейные кроссоверы с низкой потерей стоимости в 2025 году:
- Toyota 4Runner (31.3%);
- Jeep Wrangler (33.9%);
- Toyota Highlander (42.1%);
- Lexus RX 350 (42.7%);
- Honda Passport (46.3%).
Покупка одной из машин в списке – большой плюс для владельца, который почти не потеряет свои деньги в будущем при перепродаже.
