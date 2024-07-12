Популярный европейский автомобиль начали продавать в Украине: детали и цена

Новый Volkswagen Golf 2024 года поступил в продажу в Украине. Это знаменитый недорогой автомобиль и популярная европейская модель, которую представили официально после модернизации.

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Долгожданную доступную модель Volkswagen Golf 8 поколения после модернизации ранее презентовали официально. О новинке сообщили подробности и украинскую цену на сайте компании.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее и получил передний бампер в стиле VW Passat 9 поколения.

В салоне появилось новое оснащение. Главное – модернизированная информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс работает быстрее и стабильнее. Система получит ассистента с искусственным интеллектом.

Двигатели VW Golf 2024:

бензин 1,5 л (115 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (116 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

гибрид (204 л.с.);

гибрид (272 л.с.).

Однако гамма для нашего рынка будет отличаться. Пока новинку предлагают только в бензиновом исполнении мощностью 150 л.с. Базовая цена Volkswagen Golf 2024 года в Украине – от 1 175 775 грн или около 26 000 евро.

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