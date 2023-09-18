Подбор моторного масла: что учитывать и как искать

Моторное масло является важным элементом для обеспечения надежности и производительности вашего автомобиля. Она смазывает двигатель, уменьшает трение и обеспечивает эффективный отвод тепла. Но как выбрать правильное моторное масло?

На эти и другие вопросы АвтоОбоз подготовил исчерпывающий обзор. Какие ключевые факторы следует учитывать при выборе моторного масла, дали советы наши эксперты.

Типы моторного масла

• Минеральные масла

Минеральные масла, которые можно узнать по отметке Mineral на упаковке, получают из первичной переработки нефти и отличаются высокой вязкостью. Этот тип масла получается путем перегонки и очистки нефти и наиболее доступным по цене по сравнению с другими типами масел, такими как синтетика или полусинтетика.

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Минеральные масла требуют частой замены и оптимально подходят для устаревших двигателей старше 10-15 лет.

• Синтетические масла

Синтетические масла, обозначенные как Fully Synthetic на упаковке, производятся путем химических синтезов, а не переработки сырья. Синтетические масла надежно защищают двигатель, предотвращают образование нагара, очищают внутренние поверхности двигателя и обладают стабильными характеристиками в широком температурном диапазоне.

Эти масла подходят для современных двигателей и экстремальных условий эксплуатации, включая низкие и высокие температуры.

• Полусинтетические масла

Масла обозначены как Semi-Synthetic и представляют собой смесь минерального основания с определенным количеством синтетических присадок. Это позволяет повысить эксплуатационные характеристики базового масла практически до уровня синтетики.

Обычно соотношение между синтетическими и минеральными компонентами в полусинтетических маслах составляет приблизительно 70 до 30% соответственно. Следует заметить, что минеральная составляющая делает полусинтетику более чувствительной к температурным изменениям по сравнению, например, с синтетическими маслами.

По климатическим условиям моторные масла делятся на:

1. Летние моторные масла остаются устойчивыми при высоких температурах, создавая необходимый защитный слой. Он помогает уменьшить трение между движущимися частями двигателя, предотвращает перегрев и преждевременное износ двигателя.

2. Зимние моторные масла имеют пониженную вязкость и лучшую текучесть при низких температурах. При морозе они остаются достаточно жидкими, обеспечивая необходимую смазку, облегчают запуск двигателя и предотвращают "масляную голодовку".

3. Универсальные (всесезонные)

Универсальные моторные масла почти не изменяют свою вязкость в зависимости от температурных условий. Эти масла обычно бывают синтетическими или полусинтетическими и не требуют замены дважды в год.

Допуски производителя автомобиля

Каждый производитель автомобилей дает рекомендации по типу и вязкости моторного масла, которое следует использовать для их двигателей. Эти рекомендации называются "допусками". Допуски определяют минимальные требования к качеству моторного масла и указывают, подходит ли оно для конкретного двигателя. Проверьте инструкцию к вашему автомобилю или обратитесь к изготовителю, чтобы узнать, какие допуски соответствуют вашему двигателю.

Если инструкция не под рукой, можно пользоваться онлайн-сервисами подбора масла, которые предлагают многие производители автохимии. Подобрать масло можно:

По марке/модели, выбрав тип двигателя именно вашей машины

По VIN коду

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Вязкость моторного масла

Существуют три основных классификатора:

SAE

ACEA

API

Первая классификация (SAE) является международной. С ее помощью можно определить сезонность продукта: предназначен ли он для зимы, лета или всесезонный.

Классификация API (American Petroleum Institute) разделяет моторные масла на два вида: масла для бензиновых двигателей; масло для дизельных двигателей.

Класс моторного масла по ACEA – это распределение в соответствии со спецификациями автомобильных двигателей в Европе. Согласно ACEA, одно масло предназначено для внедорожников, а совсем другое – для городских автомобилей с небольшим объемом двигателя.

Есть два показателя, которые определяют вязкость масла. Первое оканчивается буквой "W", что означает Winter (зима). Эта цифра показывает, как масло двигается при низких температурах, например при запуске холодного двигателя. Второе число определяется вязкостью при нормальных рабочих температурах двигателя.

Таким образом, 5W-30 будет менее вязким, чем 10W-30 при запуске, в то время как 10W-30 будет более вязким, чем 10W-40 при нормальных температурах двигателя. Это важно, поскольку при охлаждении моторные масла естественно становятся более густыми, становясь более эластичными при нагревании. Следовательно, легкие масла с низкой вязкостью являются более "подвижными" и защищают двигатель при низких температурах. Не считая того, густые масла с высочайшей вязкостью лучше подходят для сохранения крепкой масляной пленки и защиты мотора при больших температурах.

Сезонность и тип вождения

Если вы живете в области с суровыми зимними условиями, то может быть разумным использовать моторное масло, разработанное специально для холодных температур. Также важно учитывать ваш стиль вождения. Если вы водите спортивно или с большими нагрузками, то нужно моторное масло с улучшенной стойкостью к температурным нагрузкам.

Пробег и класс автомобиля

Пробег автомобиля может оказывать влияние на выбор моторного масла. Старые двигатели, особенно те, которые имеют большой пробег, могут требовать специальных масел с более высокой смазывающей способностью.

Регулярное обслуживание

Важно также следить за регулярной заменой моторного масла. Проверяйте уровень масла и соблюдайте рекомендации по замене, которые предоставляет производитель автомобиля.

Выбор правильного моторного масла для вашего автомобиля – это важный шаг для обеспечения длительности и надежности двигателя. Следуйте рекомендациям производителя, учитывайте климатические условия и особенности эксплуатации, и ваш автомобиль будет работать на вас, а не наоборот! Что не менее важно – качественное моторное масло от проверенного производителя. Кроме того, избегайте подделок и приобретения смазки "с рук", тогда защита двигателя и других агрегатов, требующих смазки, вам гарантировано,

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