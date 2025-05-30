Почти новые кроссоверы Maserati пытаются продать по ценам VW. Фото

Кроссовер Maserati Grecale – самый дешевый автомобиль в линейке итальянского производителя. Но это все равно премиальный автомобиль с высокой ценой. А несколько почти новых машин пытаются продать намного дешевле – по ценам недорогих моделей VW.

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Подробности стали известны Carscoops. Прокатная компания Hertz постоянно обновляет своей автопарк. Это значит, что новые автомобили покупают, а другие распродают. В запасе у Hertz всегда есть довольно дорогие премиальные машины, чтобы удовлетворить предпочтения любого клиента.

Здесь речь заходит про модель Maserati Grecale. Премиальный итальянский кроссовер решили заменить другими автомобилями. Поэтому на продажу выставили около 40 экземпляров.

Интересно, что у автомобилей с пробегом после прокатных компаний не очень хорошее состояние. Во всяком случае, это стереотип, который не лишен смысла. Однако это, скорее всего, не касается этих б/у Maserati Grecale.

Машины были в эксплуатации примерно год, при этом у некоторых пробег не доходит и до 15 000 км. Фактически, прошли обкатку. А цены начинаются с 36 000 долларов – примерно на уровне Volkswagen Tiguan. Это вдвое ниже первоначальной стоимости.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые дешевые автомобили.