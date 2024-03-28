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Новый кроссовер Kia обошел недорогие электрокары в состязании. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,3 т.
Kia EV9

Эксперты назвали лучший автомобиль 2024 года после определения финалистов конкурса World Car of the Year. В список предсказуемо попали преимущественно электрические модели. А новый кроссовер Kia выбрали победителем.

В списке, который состоит из десяти финалистов, оказалось много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".

Лучшие автомобили 2024 года – финалисты World Car of the Year:

  • BYD Seal;
  • Ford Bronco;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Kia EV9;
  • Mazda CX-90;
  • Subaru Crosstrek;
  • Toyota Prius;
  • Volkswagen ID.7;
  • Volvo EX30.
Kia EV9

Большой электрический кроссовер Kia EV9 определили победителем в номинации "Лучший автомобиль 2024 года". Эта модель обогнала доступных соперников. Ведь EV9 является одним из наиболее дорогих финалистов конкурса.

В целом заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее в среднем, что и отражают финалисты.

Ранее OBOZ.UA показывал новый дешевый кроссовер от VW.