Новый кроссовер Kia обошел недорогие электрокары в состязании. Фото
Эксперты назвали лучший автомобиль 2024 года после определения финалистов конкурса World Car of the Year. В список предсказуемо попали преимущественно электрические модели. А новый кроссовер Kia выбрали победителем.
В списке, который состоит из десяти финалистов, оказалось много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".
Лучшие автомобили 2024 года – финалисты World Car of the Year:
- BYD Seal;
- Ford Bronco;
- Hyundai Kona;
- Hyundai Santa Fe;
- Kia EV9;
- Mazda CX-90;
- Subaru Crosstrek;
- Toyota Prius;
- Volkswagen ID.7;
- Volvo EX30.
Большой электрический кроссовер Kia EV9 определили победителем в номинации "Лучший автомобиль 2024 года". Эта модель обогнала доступных соперников. Ведь EV9 является одним из наиболее дорогих финалистов конкурса.
В целом заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее в среднем, что и отражают финалисты.
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