Новый кроссовер Kia обошел недорогие электрокары в состязании. Фото

Эксперты назвали лучший автомобиль 2024 года после определения финалистов конкурса World Car of the Year. В список предсказуемо попали преимущественно электрические модели. А новый кроссовер Kia выбрали победителем.

В списке, который состоит из десяти финалистов, оказалось много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".

Лучшие автомобили 2024 года – финалисты World Car of the Year:

BYD Seal;

Ford Bronco;

Hyundai Kona;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Mazda CX-90;

Subaru Crosstrek;

Toyota Prius;

Volkswagen ID.7;

Volvo EX30.

Большой электрический кроссовер Kia EV9 определили победителем в номинации "Лучший автомобиль 2024 года". Эта модель обогнала доступных соперников. Ведь EV9 является одним из наиболее дорогих финалистов конкурса.

В целом заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее в среднем, что и отражают финалисты.

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