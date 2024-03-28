Основной соперник Tesla дает отчаянные скидки на свои электрокары. Фото

Новый недорогой кроссовер Fisker Ocean, который является одним из основных соперников Tesla Model Y, ранее вышел на рынок. А компания уже ввела огромные скидки – электрокар подешевел примерно в два раза.

Это первенец автопроизводителя, который базируется в США и является опасным соперником Tesla. По информации Motor1, цена Fisker Ocean в 2024 году теперь составляет 24 999 долларов за базовый вариант.

При этом запас хода Fisker Ocean почти составляет 600 км. А в оснащении – панорамная крыша и премиальная аудиосистема. Эта самый дешевый электромобиль в США на данный момент.

Однако огромные скидки Fisker можно считать отчаянным шагом. Компания испытывает финансовые трудности и боится банкротства. Переговоры с потенциальными партнерами пока не дали результатов. Экстремальное снижение цен – попытка нарастить продажи.

Модель ранее привлекла к себе внимание со стороны потенциальных продавцов. Сообщалось, что многие дилеры захотели заняться реализацией автомобилей Fisker. Компания недавно объявила о своем намерении расширить сеть продаж и за счет прямых сделок производителя с покупателями (например, через сайт), и посредством соглашений с дилерами. После этого более 100 дилеров выразили заинтересованность в сотрудничестве.

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