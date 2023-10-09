Доступные и практичные: на фото показали лучшие автомобили для большой семьи

В список самых практичных и вместительных автомобилей, доступных сегодня на рынке, попали кроссоверы, которые обеспечивают комплексный набор полезных качеств. В рейтинг попали и довольно доступные модели, на которые точно стоит обратить внимание для большой семьи.

Требования просты: практичный удобный интерьер, вместительность для 7 человек, хорошее оснащение. В Autocar определились с лучшими семиместными машинами. А мы в OBOZREVATEL выбрали из списка самые недорогие модели, которые подойдут намного большему числу покупателей.

Лучшие новые 7-местные автомобили для семьи:

Hyundai Santa Fe; Dacia Jogger; Kia Sorento; Peugeot 5008; Skoda Kodiaq.

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Hyundai Santa Fe – это недорогой большой кроссовер. Он сочетает в себе лучшие качества вместительных машин с крутым дизайном и хорошим оснащением.

Jogger – самая дешевая модель в списке. Это основной плюс, наряду с практичным интерьером. Однако двигатели слабоваты и безопасность невысокая.

Большой ассортимент модификаций – сильная сторона Skoda Kodiaq. А еще здесь есть практичный интерьер и большой багажник.

Недавно OBOZREVATEL показывал новый кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения, который представили официально.