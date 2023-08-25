Новый недорогой электрокар Mini Cooper показали в сети. Фото

Новый электрокар Mini Cooper EV показали на фото в сети. По меркам своего сегмента модель недорогая, это позволило предшественнику стать популярным. Автомобиль официально представят к концу 2023 года или в начале 2024-го.

Видео дня

Теперь же художники изобразили свой взгляд на новый топовый вариант Mini Cooper JCW. Об этом сообщает Motor1. Скорее всего, серийный вариант будет очень похож на этот рендер.

Как всегда, дизайн нового Mini окажется эволюционным, с узнаваемым силуэтом. Отдельные детали вновь будут вдохновлены ретро-темой. Это значит, что узнаваемые круглые фары никуда не денутся.

Спереди вместо решетки установят глянцевую заглушку, а ниже в бампере будет воздухозаборник. Дизайнеры показали спортивную, более мощную модификацию John Cooper Works. Производитель намерен расширить линейку своей успешной электрической модели.

Ожидается, что новику предложат с моторами мощностью 181 и 215 л.с. Топовая версия Mini Cooper JCW получит электрический двигатель на 250 л.с.

Батарейных блоков подготовят два – емкостью 40 и 54 кВтч. Запас хода – 300 км в базовом исполнении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о дешевом электромобиле знаменитого премиального бренда.