Новый крупный кроссовер из Китая оказался дешевле Duster. Фото

Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 8 2026 модельного года рассекретили как очередное пополнение линейки. Крупную модель готовятся отправить в продажу. Главный козырь предсказуем – очень низкая цена. Автомобиль оказался дешевле компактного бюджетника Renault Duster.

Подробности о новинке рассказывает Autohome. Новый большой кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото перед стартом продаж. Китайский автомобиль получился вместительным и дешевым.

Автомобиль построен на базе предыдущей модели Chery Tiggo 8 и по сути является одной из ее многочисленных модификаций с обновленной внешностью.

Длина нового Chery Tiggo 8 составляет 4749 мм при колесной базе в 2825 мм, ширина равна 1880 мм, а высота – 1710 мм. Такие размеры позволили предложить просторный салон.

Внешне от других похожих по размеру китайских кроссоверов Chery новый автомобиль отличается бамперами и декором, но придется присмотреться к деталям. Автомобиль оснащают бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 200 л. с. Цена Chery Tiggo 8 – от 16 000 долларов.

