Mazda впервые показала новую самую дешевую модель. Фото

Новая Mazda окажется самой дешевой моделью компании в неожиданном сегменте на фоне ультрапопулярных кроссоверов. Машину впервые показали после официальной премьеры. Но в целом производитель старается сохранять секретность.

Видео дня

Автомобиль под названием Mazda Vision X-Compact Concept показывает Carscoops. Машину выполнили в обновленном корпоративном стиле. Фактически, это развитие модели Mazda 2.

Пока этот компактный хэтчбек позиционируют как концепт. Однако проработка дизайна не так далека от уровня серийного автомобиля. Удивительно, что в компании не отказались от городских хэтчбеков, которые теряют позиции на рынке перед компактными кроссоверами.

Но японский производитель работает над всеми популярными сегментами. Ранее в руководстве компании намекнули на разработку нового недорогого кроссовера. Он может получить название Mazda CX-20, хотя это очень предварительная информация.

Никаких подробностей об оснащении и габаритах нет, однако можно предположить, что новая Mazda окажется компактнее Mazda CX-3. Не стоит исключать гибридную силовую установку.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Hyundai получил очень низкую цену.