Новый кроссовер от Peugeot и Citroen готов к выходу на рынок. Фото

Новый кроссовер Leapmotor B10 с электрической силовой установкой скоро начнут продавать в Европе. Его выход на рынок готовят Peugeot и Citroen совместно с другими брендами под крылом концерна Stellantis, который является партнером китайского производителя.

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Детали стали известны Autohome. Новинка – китайский электрокар Leapmotor B10 2025 модельного года. Его ранее показали на официальных фото. А европейскую премьеру приурочили к Автошоу в Париже.

Основные соперники – Kia EV3 и Hyundai Kona Electric. Ожидаемая цена Leapmotor B10 в Китае – от 15 000 долларов. На европейском рынке стоит удержать базовую стоимость до 30 000 евро.

Первые модели Leapmotor уже привезли в Европу. Сперва покупатели получат две машины, затем планируется добавлять по одному электрокару каждый год. Самым дешевым оказался Leapmotor T03.

Запас хода, по официальной информации, стремится к 280 км. Цена Leapmotor T03 на домашнем рынке – 9000 долларов. В Европе машина дороже – от 18 900 евро. Следующая модель – кроссовер Leapmotor C10. В Китае за него просят 18 000 долларов. Европейская цена – от 36 400 евро.

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