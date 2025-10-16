Новый дешевый внедорожник Kia продается хуже, чем ожидалось

Новый дешевый внедорожник Kia Tasman 2025 года уже отправился в продажу как долгожданный автомобиль. Практичный пикап привлекал покупателей низкой ценой, но он все же продается хуже, чем ожидалось.

Видео дня

Новый пикап Kia Tasman сперва понравился покупателям, уверенно стартовал на рынке и собрал много заказов. Но, как стало известно Drive, продажи не оправдали надежд. За три месяца удалось реализовать 2262 экземпляра.

При этом до конца года производитель планировал продать 10 000 машин – осталось три месяца. Для усиления продаж компания расширила комплектации дополнительным оборудованием.

Отмечается, что основные соперники от Mitsubishi, Isuzu, Ford и Toyota на важном австралийском рынке продаются в 2-6 раз лучше.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про недорогую модель Hyundai с хорошим оснащением.