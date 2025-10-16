Новый дешевый внедорожник Kia продается хуже, чем ожидалось
Новый дешевый внедорожник Kia Tasman 2025 года уже отправился в продажу как долгожданный автомобиль. Практичный пикап привлекал покупателей низкой ценой, но он все же продается хуже, чем ожидалось.
Новый пикап Kia Tasman сперва понравился покупателям, уверенно стартовал на рынке и собрал много заказов. Но, как стало известно Drive, продажи не оправдали надежд. За три месяца удалось реализовать 2262 экземпляра.
При этом до конца года производитель планировал продать 10 000 машин – осталось три месяца. Для усиления продаж компания расширила комплектации дополнительным оборудованием.
Отмечается, что основные соперники от Mitsubishi, Isuzu, Ford и Toyota на важном австралийском рынке продаются в 2-6 раз лучше.
Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.
